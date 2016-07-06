Мусульмане Украины отмечают праздник Ураза-байрам

Второй по значению великий праздник Ураза-байрам (Ид аль Фитр) назначен в честь окончания поста Рамадан. Его отмечают в течение трех дней.

Традиция празднования дня разговения берет свое начало со времен пророка Мухаммеда, с 624 года.

После вечернего намаза начинает звучать такбир — свидетельство того, что Рамадан подошел к концу. Мусульмане, кто в мечетях, кто дома, ждут его, и после того, как он зазвучит, поздравляют друг друга с праздником.

Утром после восхода солнца в мечети совершают специальную молитву – ид-намаз, а потом надевают праздничную одежду, накрывают щедрые праздничные столы.

В этот день или накануне полагается выплатить нуждающимся обязательное пожертвование — закят уль-фитр, навестить родителей, старших и больных, посетить кладбище, помянуть усопших и прочитать над могилами отрывки из Корана.

Праздник разговения собирает вместе всех родственников, тех, кого, возможно, не видели месяцами: каждый ходит в гости и приглашает к себе. Ураза-байрам – праздник дружбы, взаимоуважения, взаимопонимания, любви, прощения, братства.

После праздника разговения начинается подготовка к хаджу — паломничеству к святыням Мекки и Медины.