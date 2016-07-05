5 июля Православная Церковь молитвенно чтит память священномученика Евсевия, епископа Самосатского

Праведник подвергся гонениям, так как большинство в Церкви на тот момент составляли сторонники ереси Ария. Среди них был и император Констанций, который приказал Самосатскому епископу отдать соборный акт православного духовенства о его избрании на архиерейскую кафедру.

Праведник отказался выполнить повеление правителя. Император в гневе велел передать святителю, что ему отсекут правую руку, если он еще раз откажется. В ответ святой протянул посланнику обе руки со словами: "Отсеките, но акта собора, в котором обличается злоба и беззаконие ариан, я не отдам". Когда об этом стало известно правителю, он был впечатлен смелостью епископа и ничего ему не сделал.

Во времена правления императора Юлиана Отступника, сторонника язычества, репрессиям со стороны государства подверглась уже вся Церковь. В это время Самосатский епископ переоделся в одежду простого воина и прошел через всю Сирию, Финикию и Палестину с проповедью о Христе Воскресшем.

В 364 году римский престол занял сторонник арианской ереси – император Валент. Начались новые гонения на православных. Епископ Евсевий был отправлен в ссылку. Своим прихожанам, которые умоляли его не покидать их, праведник ответил, что следует повиноваться существующей власти.

При императоре Грациане святитель вернулся на Самосатскую кафедру. Около 380 года Евсевий отправился по делам в город Долихины. Когда он проходил по одной из улиц полиса, женщина-арианка бросила в него с крыши дома кусок черепицы и пробила ему голову. Умирая, святой просил не причинять той женщине никакого зла.

Тропарь

И нравом причастник, и престолом наместник апостолом быв, деяние обрел еси, Богодухновенне, в видения восход, сего ради слово истины исправляя, веры ради пострадал если даже до крове, священномучениче Евсевие, моли Христа Бога спастися душам нашим.