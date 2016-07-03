3 июля – память священномученика Мефодия, епископа Патарского

Священномученик Мефодий, епископ Патарский (Ликийская область в Малой Азии), отличался подлинным иноческим смирением.

Тихо и кротко он поучал свою паству, но вместе с тем твердо отстаивал чистоту Православия и энергично боролся с ересями, особенно с получившей широкое распространение ересью оригенистов.

Известность епископ Патарский Мефодий получил своими многочисленными богословскими трудами: сочинения в защиту христианства против язычества, изложение православных догматов против ереси Оригена, нравственные поучения, толкования Священного Писания.

Священномученик Мефодий был усечен мечом язычниками в 312 году.

Тропарь

Кровь твоя, мудре, тайно вопиет от земли, якоже Авелева к Богу, богомудре святителю Мефодие, ясно проповедавый Божие вочеловечение. Темже и посрамил еси Оригенову лесть, и преставился еси в Небесный чертог. Моли Христа Бога, да спасет души наша.