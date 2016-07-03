3 июля православные христиане молятся святым мученикам Инне, Пинне и Римме

Святые мученики Инна, Пинна и Римма, ученики святого апостола Андрея Первозванного, были родом из Северной Скифии.

Они учили об Имени Христовом и крестили многих варваров, обратив их к правой вере.

За это святые проповедники и пострадали от рук местного правителя, но не отреклись от Христа и не принесли жертвы языческим идолам.

В ту пору стояла морозная зима, и река Дунай была покрыта толстым слоем льда. Князь повелел вбить в прорубленную полынью столбы и привязать к ним праведников. Измученные морозом и давлением льда, Инна, Пинна и Римма отошли к Господу, а их тела похоронили христиане.

Спустя 7 лет святые явились местному епископу и велели перенести их останки в городок Аликс, который называется ныне Алуштой.

Тропарь

Якоже Первозваннаго ученицы первозвани явистеся от словен, и братию вашу светом Истины просвещающе, от безбожнаго свирепаго князя лютую кончину прияли есте, мразом окованни и ледом удавленни, на Дунае реце в Скифстей стране. Но яко души за други положшии, святии Инно, Пинно и Риммо, и о нас всемощныя молитвы приносите, вся языки словенския паки ко Христу обращающе.