2 июля день памяти преподобного Паисия Великого

Преподобный Паисий Великий жил в Египте. Родители его, христиане, раздавали щедрую милостыню всем нуждавшимся. Его мать, по внушению Ангела, отдала младшего сына Паисия в церковный клир.

Юный Паисий полюбил иноческую жизнь и поступил в один из египетских скитов. Отрекшись от своей воли, он жил под духовным руководством святого Памвы, во всем исполняя его повеления.

В поисках уединенного безмолвия преподобный Паисий ушел в Нитрийскую пустыню, где жил в высеченной собственными руками пещере. Там преподобный удостоился дивного видения - Господь Иисус Христос открыл ему, что ради его трудов вся Нитрийская пустыня будет населена подвижниками. Преподобный дерзнул спросить Господа, где иноки достанут в пустыне все необходимое для жизни? Господь ответил, что, если они будут исполнять Его заповеди, Он Сам будет доставлять им всё необходимое, поставит их выше бесовских искушений и хитростей.

Со временем к преподобному Паисию собралось множество иноков и мирян, так был основан монастырь. Главный завет преподобного Паисия был один: ничего не делать по своей воле, а во всем исполнять волю своих наставников. Тяготясь нарушением безмолвия, преподобный удалился в более отдаленную пещеру.

За трудные подвиги для спасения Господь наделил своего угодника даром прозрения и врачевания душ человеческих.

Преподобный Паисий отличался великим смирением, совершал подвиги поста и молитвы, но, по возможности, скрывал их от посторонних. На вопрос иноков, какая добродетель выше всех, преподобный ответил: "Та, которая совершается в тайне и о которой никто не знает".

Преподобный Паисий скончался в V веке в глубокой старости и был с честью погребен множеством собравшихся иноков. Через некоторое время его мощи были перенесены преподобным Исидором Пелусиотом в Пелусиотскую обитель и положены рядом с мощами преподобного Павла Пустынника, с которым преподобный Паисий при жизни был особенно духовно близок.

Тропарь

Пустынный житель, и в телеси ангел, и чудотворец показался еси, Богоносе отче наш Паисие: постом, бдением и молитвою Небесная дарования прием, исцеляеши недужныя и души верою притекающих ти. Слава Давшему тебе крепость, слава Венчавшему тя, слава Действующему тобою всем исцеления.