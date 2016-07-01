1 июля - день празднования Боголюбской иконы Божией Матери

Когда в 1155 году князь Андрей Боголюбский переселялся с Вышгорода в Суздальские земли, то взял с собою чудотворный образ Божией Матери, по преданию написанный самим святым апостолом и евангелистом Лукою (впоследствии эта икона получила название Владимирской).

За семь верст до Владимира лошади, везшие киот со святыней, остановились и никак не могли тронуться с места. Князь Андрей просил сопровождавших его священников совершить молебен перед иконой на том месте и сам долго молился перед святым образом.

Когда он вернулся к себе в походный шатер, ему явилась Божия Матерь со свитком в руке и повелела князю поставить во Владимире привезенный им из Вышгорода образ, а на месте этого чудесного явления построить храм и обитель. Потом Она молитвенно подняла руки к небу, принимая благословение Христа Спасителя, Который явился в это время над землей, благословил Ее, и видение исчезло.

Исполняя благословение, князь Андрей заложил в указанном месте каменную церковь в честь Рождества Пресвятой Богородицы, где со временем образовался монастырь. Затем он собрал искусных иконописцев и повелел изобразить Божию Матерь так, как она ему являлась: во весь рост со свитком в правой руке и ликом, обращенным к Спасителю.

Написанный образ принесли храм на месте явления Богородицы и установили ежегодное празднование в честь явления Божией Матери 1 июля. Этот образ получил название Боголюбской иконы Божией Матери и со временем прославился исцелениями и чудесами.

Тропарь

Всепетая и Всеславная Царице Богородице, Мати всея твари Содетеля, христианская надеждо и Заступнице печальных утешение, ненадеющихся и отчаявшихся скорое надеяние, молим Тя: милостива буди нам, грешным, и не остави раб Своих, и не отрини моления верных, в скорбех и бедах пред честным образом Твоим избавления требующих. О Владычице, Благая Помощнице! Ризою Твоею честною нас защити и от всех зол избави, молящи Сына Твоего, Христа Бога нашего, да спасет души наша, яко Милосерд.