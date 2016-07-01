1 июля Православная Церковь чтит память преподобного Леонтия, канонарха Печерского

Преподобный Леонтий, канонарх Печерский, будучи еще подростком, поступил в Киево-Печерскую обитель, где принял постриг.

Молодой человек обладал прекрасным голосом и, когда обучился грамоте, исполнял послушание канонарха.

За усердие в духовной жизни Господь ниспослал преподобному Леонтию дар чудотворений.

Преподобный Леонтий преставился в юном возрасте в XIV веке.

Мощи святого подвижника находятся в Дальних пещерах Свято-Успенской Киево-Печерской лавры.

Тропарь

Всечестный канонарше Леонтие, правилоначальный бывый в церкви и в правиле иночестем возсиявший светло, моли Христа Бога, да прегрешений оставление подаст душам нашим.