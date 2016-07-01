1 июля Православная Церковь чтит память преподобного Леонтия, канонарха Печерского
05:06, 01 июля 2016Праздники
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Преподобный Леонтий, канонарх Печерский, будучи еще подростком, поступил в Киево-Печерскую обитель, где принял постриг.
Молодой человек обладал прекрасным голосом и, когда обучился грамоте, исполнял послушание канонарха.
За усердие в духовной жизни Господь ниспослал преподобному Леонтию дар чудотворений.
Преподобный Леонтий преставился в юном возрасте в XIV веке.
Мощи святого подвижника находятся в Дальних пещерах Свято-Успенской Киево-Печерской лавры.
Тропарь
Всечестный канонарше Леонтие, правилоначальный бывый в церкви и в правиле иночестем возсиявший светло, моли Христа Бога, да прегрешений оставление подаст душам нашим.
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