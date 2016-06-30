30 июня православные христиане вспоминают святых мучеников Мануила, Савела и Исмаила

Родные братья Мануил, Савел и Исмаил происходили из семьи знатного перса-язычника. Их мать была христианкой и воспитала сыновей в своей вере.

Возмужав, братья поступили на военную службу и качестве послов персидского царя Аламундара были посланы для заключения мирного договора с императором Юлианом Отступником. Они были приняты с почётом, но во время языческого праздника в Халкидоне отказались принять в нём участие. Разгневанный Юлиан, нарушив закон, заключил мирных посланников чужой страны в темницу, как преступников.

Император велел подвергнуть их жестоким мукам. Святых мучеников подвесили, пригвоздив руки и ноги к дереву, в головы вонзили гвозди, а под ногти рук и ног вбили острые спицы. Во время истязаний святые воины, как бы не чувствуя мучений, славили Бога и молились. Наконец, святым мученикам отсекли головы мечами. Это произошло в 362 году.

Христиане с честью погребли мощи святых мучеников - братьев Мануила, Савела и Исмаила. С этого времени мощи святых страстотерпцев прославились чудотворениями.

Узнав об убийстве своих послов и о том, что законопреступник Юлиан с многочисленными войсками идет против него, царь Аламундар собрал войско и стал на границе своих владений. В крупном сражении персы одолели греков. Юлиан Отступник был убит святым великомучеником Меркурием.

Почитание мучеников началось вскоре после их смерти. В 395 году император Феодосий Великий перенёс их мощи в Константинополь и построил храм в честь святых мучеников. Константинопольский патриарх Герман, ещё будучи простым монахом, написал святым братьям канон.

Тропарь

Мученицы Твои, Господи, во страданиих своих венцы прияша нетленныя от Тебе, Бога нашего, имуще бо крепость Твою, мучителей низложиша, сокрушиша и демонов немощныя дерзости. Тех молитвами спаси души наша.