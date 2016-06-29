29 июня католики и лютеране празднуют День святых апостолов Петра и Павла

Апостолы Петр и Павел особо почитаются как ученики Иисуса Христа, которые после Его смерти и воскресения проповедовали и распространяли учение Евангелия по всему миру.

Петр был призван в ученики самим Христом, ему Он сказал: "на камне сем Я создам Церковь Мою" (Мф. 16:18) и "дам тебе ключи Царства Небесного: и что свяжешь на Земле, то будет связано на Небесах, и что разрешишь на Земле, то будет разрешено на Небе" (Мф. 16:19).

Павел, "апостол язычников" (Рим.11:13), прошел путь от яростного гонителя христиан до создателя многочисленных христианских общин в Палестине, Греции, Малой Азии, Италии и других регионах античного мира и автора посланий, ставшими неотъемлемой частью Нового Завета.

За проповедь веры Христовой оба они были казнены в Риме при императоре Нероне около 64-67 года: Петр был распят на перевернутом кресте, а Павел, как римский гражданин — обезглавлен.

Праздник святых апостолов Петра и Павла изначально был установлен Римской церковью в честь перенесения в 258 году мощей апостолов с мест их первоначального захоронения в катакомбы Сан-Себастиано в южной части Рима на Аппиевой дороге (впоследствии их вернули назад – мощи апостола Петра в Ватикан, а мощи апостола Павла – на Виа Остиенсис).

Однако со временем это забылось, и с 300 года эту дату стали считать днем их общей мученической кончины, хотя достоверных сведений о датах их смерти нет.

Около 324 года, при императоре Константине Великом, в обеих столицах Римской империи, Риме и Константинополе, были построены первые храмы в честь первоверховных апостолов. С этого времени праздник в их честь стал особо значимым, а литургия торжественной.

Римо-католическая церковь считает, что слова о "ключах от Царства Небесного" указывают на то, что Христос наделил Петра реальной властью и юридическими полномочиями, которые, в силу того, что Церковь будет существовать до скончания времен, должны быть переданы его преемникам – Римским епископам.

День поминовения апостолов Петра и Павла имеет самый высокий в католической церкви литургический статус – торжество.

РИА Новости