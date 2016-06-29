29 июня – память святителя Тихона, епископа Амафунтского
Святитель Тихон, епископ Амафунтский, родился в городе Амафунте на острове Кипр. Родители воспитали сына в христианском благочестии и обучили чтению священных книг.
Сохранились известия, что дар чудотворения проявился у святого Тихона еще в юношеском возрасте. Его отец был владельцем хлебопекарни и посылал сына продавать хлебы. Молодой человек раздавал хлеб беднякам даром.
Узнав об этом, отец рассердился, но сын ответил, что дающий хлеб принимает награду во сто крат большую. Юноша предложил отцу пойти туда, где хранились запасы зерна. Отец с изумлением увидел, что хранилище, которое было накануне пустым, переполнено пшеницей. С тех пор отец не запрещал отроку раздавать нищим хлеб.
Один садовник выбросил из виноградника обрезанные сухие ветви. Святой Тихон собрал их, посадил в своем саду и попросил Господа, чтобы эти ветви принялись и дали целебные для здоровья людей плоды. Вскоре ветви принялись, плоды их имели особый, очень приятный вкус и употреблялись при жизни святого и после его смерти на вино для совершения таинства Евхаристии.
Благочестивого юношу приняли в церковный клир, поставили чтецом, а затем епископ Амафунтский Мемнон посвятил его в сан диакона. После смерти епископа Мемнона святой Тихон по общему желанию был избран во епископа Амафунтского.
Святитель Тихон усердно трудился над искоренением остатков язычества на Кипре, уничтожал идольские капища и распространял христианскую веру. Святой был милостив, двери его дома были открыты для всех, он с любовью выслушивал и исполнял просьбы каждого, кто приходил к нему.
В службе святителю Тихону указывается, что он предвидел время своей смерти, которая последовала в 425 году.
Тропарь
Пустынный житель, и в телеси ангел, и чудотворец явился еси, богоносе отче наш Тихоне, постом, бдением, молитвою Небесная дарования приим, исцеляеши недужныя и души верою притекающих ти. Слава Давшему тебе крепость, слава Венчавшему тя, слава Действующему тобою всем исцеления.