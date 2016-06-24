24 июня – память святых апостолов Варфоломея и Варнавы

Апостол Варфоломей происходил из Каны Галилейской. После сошествия Святого Духа в день Пятидесятницы, апостолу Варфоломею вместе с апостолом Филиппом выпал жребий проповедовать Евангелие в Сирии и Малой Азии.

Благовествуя, они то расходились по разным городам, то сходились вновь. В одном из городов они встретились с апостолом Иоанном Богословом и вместе отправились во Фригию. В городе Иераполе святые своей молитвой умертвили громадную ехидну, которой язычники поклонялись как божеству.

Здесь святые Варфоломей и Филипп по злобе языческих жрецов были схвачены и после побоев осуждены на распятие. Как только святые были распяты, началось страшное землетрясение, раскрывавшаяся земля поглотила правителя города и жрецов со множеством язычников. Остальные в страхе стали снимать апостолов с крестов. Апостола Варфоломея сняли живым, а апостол Филипп уже умер, и его с честью погребли.

Затем апостол Варфоломей отправился в Индию, где перевел с еврейского на местный язык Евангелие от Матфея и обратил ко Христу многих язычников.

С евангельским благовестием он посетил Великую Армению (область между рекой Курой и верховьями рек Тигра и Евфрата), где жрецы, видя, что храмы языческих богов пустеют, побудили брата царя погубить проповедника.

Апостол Христов был схвачен в городе Альбане (ныне Баку) и снова распят вниз головой на кресте. Но и вися, он не переставал проповедовать слово Божие, за что и был усечен мечом.

Святой апостол Варфоломей скончался в 71 году. Верующие положили его останки в оловянную раку и погребли.

Святой апостол Варнава принадлежит к числу семидесяти учеников Иисуса Христа. Он родился на Кипре в богатой еврейской семье из рода левитов, получил хорошее богословское образование в Иерусалиме, познакомился там с Савлом, впоследствии ставшем апостолом Павлом.

Звали его Иосия, а прозвище Варнава — "сын утешения" — он получил за свою доброту. После смерти Учителя он продал все, что имел, и целиком посвятил себя проповеди христианства.

Долгое время он сопровождал апостола Павла в его миссионерских путешествиях: вместе они побывали на Кипре, в Пергии, проповедовали в Антиохии. Последний раз на Кипр Варнава со своим племянником Марком отправился уже без Павла.

Там, на Кипре, в городе Саламине он и встретил свою смерть: иудеи вывели его за ворота, забили камнями, а затем бросили в костер.

Позже на месте его захоронения больные стали получать исцеление. Там же был возведен храм, мощи святого были перенесены в его алтарь. Апостола Варнаву считают основателем Киприотской церкви.

Тропарь апостолов Варфоломея и Варнавы

Язык огнедохновен в силе Духа приемше, во плоти пришедшее Слово проповедаете всюду, Егоже ради ов во главу усечен, ов же камением побиен, и есте апостольскому лику украшение, Варфоломее и Варнаво, темже память вашу почитаем и просим: молите Христа Бога подати нам грехов оставление.