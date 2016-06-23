23 июля - память преподобного Силуана, схимника Киево-Печерского

23 июля Православная Церковь празднует память преподобного Силуана, схимника Киево-Печерского, который подвизался в обители около ХIII-XIV вв.

Не найдя своего призвания в мире, он понял, что ему уготован путь служения Богу и ушел в монастырь. Присоединившись к братии Киево-Печерской лавры, преподобный проявил себя как великий аскет и постник.

Проявлялось это в его ревностной заботе о чистоте душевной и телесной. Для их поддержания святой постоянно держал строгий пост, ограничивая себя в пищи и питье.

Помимо воздержания преподобный Силуан много времени проводил в молитве и постоянно совершал всенощные бдения.

Переборов свои плотские страсти, он получил от Господа дары – радость духовную, прозорливость и дар чудотворения. Его напутствия направили многих людей на благочестивый путь. Дар его прозорливости и чудотворений послужили другим для исправления.

Один из примеров описывается в монастырских летописях. Однажды, воры ночью пробрались в монастырский сад и стали красть монастырские запасы. Святой Силуан в то время молился Богу в своей келии. В видении он узрел грабителей и для того, чтобы заставить их осознать неправедность их поступка он молитвой связал их так, что они не могли сойти с места. Спустя три дня воры раскаялись в том, что совершили неправедный поступок и попросили прощения. После того как они пообещали, что будут вести богобоязненную и трудолюбивую жизнь, преподобный отпустил их.

Но не только с видимыми неприятелями боролся преподобный схимник Силуан, а в первую очередь с врагами спасения, которые стараются расхитить сокровища добродетелей, помешать подвигам, сделать их бесплодными. В борьбе с этими врагами рода человеческого святой Силуан проводил свою жизнь.

Закончив путь своей земной жизни, преподобный Силуан преставился ко Господу. Нетленные его мощи сейчас находятся в Дальних, Феодосиевых пещерах.

Тропарь

Многаго ти ради воздержания и безмернаго пощения приемый свыше бла­годать чудотворения и к Богу велие дерзновение стяжавый, постником удобрение, Силуане, Тому молися, да подаст нам мир и велию милость.