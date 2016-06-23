23 июня Православная Церковь чтит память святителя Иоанна, митрополит Тобольского

Святитель Иоанн родился в 1651 году в городе Нежине в семье шляхтича Максима Васильковского. В 1668—1675 годах он обучался в Киево-Могилянской академии и по её окончании был оставлен в ней преподавателем латинского языка.

В 1675 году, вскоре после окончания академии, молодой человек принял в Киево-Печерской лавре монашеский постриг с именем в честь святителя Иоанна Златоуста. После смерти святителя Феодосия 24 ноября 1696 года решением рады Иоанн Максимович был избран черниговским архиереем.

10 января 1697 года Патриархом Московским Адрианом в Успенском соборе Московского Кремля Иоанн был хиротонисан во епископа Черниговского с возведением в сан архиепископа, а в 1711 году поставлен митрополитом Тобольским и всея Сибири.

Святитель Иоанн (Максимович) известен своей миссионерской и богословской деятельностью. Он является основателем Черниговского коллегиума, а также автором многочисленных поэтических сочинений. Его перу принадлежит удивительный по богатству духовного опыта «Илиотропион», изданный в пяти книгах.

9 июня 1715 года митрополит Иоанн отслужил литургию, а затем устроил трапезу для духовенства и нищих, за которой сам прислуживал гостям. Затем владыка ушел в свои покои, в которых на следующее утро был обнаружен умершим в молитвенном положении на коленях перед Ильинской Черниговской иконой Божией Матери.

Святитель Иоанн был погребён в деревянном приделе Софийского собора в честь преподобных Антония и Феодосия Киево-Печерских. Прославлен святитель Иоанн, митрополит Тобольский в лике святителей в июне 1916 года.

Тропарь

Наставниче благочестия, сиротствующих питателю, скорбящих утешителю, недугующих врачу безмездный, душею страждущих скорый помощниче, теплый молитвенниче о всех ко Господу, святителю отче Иоанне, моли Христа Бога спастися душам нашим.