22 июня Православная церковь вспоминает святителя Кирилла, архиепископа Александрийского

Святитель Кирилл происходил из знатной и благочестивой христианской семьи. Он изучил светские науки, в том числе и философию, но больше всего стремился приобрести знание Священного Писания и истин христианской веры.

В юности Кирилл вступил в скит святого Макария в Нитрийских горах, где пробыл шесть лет. Патриарх Александрийский Феофил посвятил его в сан диакона, причислил к клиру и, видя его одаренность, поручил произносить проповеди. По смерти патриарха Феофила св. Кирилл единодушно был избран на патриарший престол Александрийской Церкви.

Удаляя из среды своей паствы врагов св. веры — иудеев и язычников, св. Кирилл заботился и об утверждении своих пасомых в вере и благочестии. Его пламенная ревность о чистоте христианского учения и непреклонная твердость в защите веры особенно обнаружились в борьбе с Несторием, возмутившим своей ересью Церковь.

Святитель Кирилл писал увещевательное послание к Несторию и письма императору Феодосию Младшему, папе Целестину I и в разные монастыри, опровергая мнения Нестория и излагая истинное христианское учение о воплощении Сына Божия.

На III Вселенском Соборе, созванном в 431 г. в городе Ефесе, святитель Кирилл был председателем.

Скончался святитель в 444 г.

Тропарь

Православия наставниче, благочестия учителю и чистоты, вселенныя светильниче, архиереов богодухновенное удобрение, Кирилле премудре, ученьми твоими вся просветил еси, цевнице духовная, моли Христа Бога спастися душам нашим.