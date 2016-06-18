18 июня - день памяти священномученика Дорофея

В период гонений на христиан при императоре Диоклитиане священномученик Дорофей был епископом города Тира Финикийского. По слову Евангелия (Мф. 10, 23), святитель удалился из Тира и скрылся от мучителей.

В царствование святого Константина Великого он вернулся в Тир, вновь занял епископский престол и управлял паствой более 50 лет, обратив в христианство множество язычников.

Когда Юлиан Отступник начал открыто преследовать христиан, святителю Дорофею было уже более 100 лет. Он удалился из Тира в Мизийский город Уд (ныне Варна). Там его схватили придворные императора.

За отказ принести жертву идолам святого старца стали жестоко истязать, и под пыткой он предал душу свою Господу около 362 года в возрасте 107 лет.

Священномученику Дорофею некоторые приписывают составление `Синопсиса` - собрания сказаний, а также житий святых пророков и апостолов.

Тропарь

И нравом причастник, и престолом наместник, апостолом быв, деяние обрел еси, Богодохновенне, в видения восход; сего ради, слово истины исправляя, и веры ради пострадал еси даже до крове, священномучениче Дорофее, моли Христа Бога спастися душам нашим.