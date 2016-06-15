15 июня Православная Церковь чтит память святого великомученика Иоанна Нового, Сочавского

Великомученик Иоанн Новый родился в благочестивой христианской семье в городе Трапезунде около 1300 года. Как и отец, он занимался торговлей, был благочестив, тверд в Православии и милостив к бедным.

Однажды по торговым делам ему пришлось плыть на корабле из родного города в Белгород Босфорский, находившийся в те времена под властью татар-идолопоклонников. Во время плаванья по Черному морю, Иоанн беседовал о вере с венецианским купцом Реизом. Понимая, что его устыдили в споре, венецианец затаил злобу на святого и решил отомстить ему.

По прибытии в Белгород венецианец объявил знати города, что Иоанн собирается отказаться от Православной веры. Глава города с почетом пригласил святого Иоанна присоединиться к ним и осудить веру во Христа.

Святой тайно молился, призывая на помощь Господа, и Он дал ему мужество и мудрость твердо исповедать себя христианином. После этого святой был так жестоко избит палками, что все тело его было растерзано. Затем святого заковали в цепи и отволокли в темницу.

Утром мер города велел вновь привести святого. Мученик явился к градоначальнику с веселым лицом и был избит палками во второй раз. Присутствовавший народ не вынес этого страшного зрелища и стал возмущенно кричать, обличая правителя, столь бесчеловечно истязающего беззащитного человека. Правитель, прекратив избиение, велел привязать великомученика за ноги к хвосту дикого коня и волочить по улицам города. Жители еврейских кварталов особенно издевались над мучеником, бросали в него камнями. Наконец, один еврей схватил меч, настиг святого мученика и отрубил ему голову.

Великомученик отошёл ко Господу в тридцатилетнем возрасте, в 1330 году. Тело великомученика с отрубленной головой лежало до вечера, никто из христиан не осмеливался взять его. Ночью над ним был виден светящийся столп и множество горящих лампад, а три светоносных мужа совершали над телом святого пение псалмов и каждение. На следующий день глава города разрешил христианам взять тело мученика и похоронить его с честью.

Тропарь

Житие на земли добре окормляя, страдальче, милостынями, и частыми молитвами, и слезами, паки же ко страданию мужески устремився, персское обличил еси нечестие. Темже Церкве был еси утверждение и христиан похвало, Иоанне приснопамятне.