14 июня – память преподобного Агапита, врача Печерского

Агапит Печерский родился в Киеве и был учеником святого преподобного Антония Печерского. Он совершенно бескорыстно помогал больным, исцеляя их своей молитвой и давая им те травы, которые сам употреблял в пищу.

Преподобный вытерпел много неприятностей от завистливого врача-армянина, который хотел его отравить. Господь сохранил своего угодника, и яд никаким образом не повредил ему. Со временем армянин, видя чудеса, которые совершались по молитвам преподобного Агапита, перешел в православие и принял монашество.

После многих трудов и духовных подвигов преподобный Агапит мирно отошел ко Господу около 1095 года. Святой был погребен в Ближних пещерах Киево-Печерского монастыря.