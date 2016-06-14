14 июня – память преподобного Агапита, врача Печерского

03:13, 14 июня 2016
Праздники
2007

Богоноснаго Антония ревнуя смиренномудрию, аки некиим врачеством зелием снедным исцелял еси болящия, преподобне Агапите, тем и врача неверна уверив, наставил еси на путь спасения. Уврачуй и наша болезни и молися Господеви о воспевающих тя.

 

Агапит Печерский родился в Киеве и был учеником святого преподобного Антония Печерского. Он совершенно бескорыстно помогал больным, исцеляя их своей молитвой и давая им те травы, которые сам употреблял в пищу.

Преподобный вытерпел много неприятностей от завистливого врача-армянина, который хотел его отравить. Господь сохранил своего угодника, и яд никаким образом не повредил ему. Со временем армянин, видя чудеса, которые совершались по молитвам преподобного Агапита, перешел в православие и принял монашество.

После многих трудов и духовных подвигов преподобный Агапит мирно отошел ко Господу около 1095 года. Святой был погребен в Ближних пещерах Киево-Печерского монастыря.

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