13 июня православные верующие чтут память святого мученика Ермия Команского

Мученик Ермий пострадал за Христа в городе Команы в период правления императора Антонина Пия, в первой половине второго века.

В Каппадокию был отправлен правитель по имени Севастьян с приказом преследовать местных христиан.

Он предложил святому Ермию принести жертву языческим богам, обещая за это почести и милость императора.

Воин Ермий, будучи уже убеленный сединами, мужественно исповедал свою веру во Христа, за что и был подвержен жестоким пыткам и побоям.

Его били по лицу так, что содрали с лица кожу, а потом бросили в раскаленную печь. Когда через 3 дня печь открыли, мученик Ермий вышел из нее невредимым.

Затем Севастьян приказал языческому жрецу отравить святого Ермия ядом.

Принесенные два кубка с отравленной жидкостью не причинили святому никакого вреда.

Жрец, который уверовал после увиденного чуда, принес покаяние Христу Спасителю и был немедленно обезглавлен.

Старого воина Ермия стали пытать с еще большей жестокостью и изощренностью: из него вытягивали жилы, бросали в кипящее олово, выкололи глаза, но он смиренно благодарил Господа Иисуса Христа.

Затем мученика повесили головой вниз. Три дня висел он в таком положении.

Люди, которых правитель отправил удостовериться в смерти мученика, нашли его живым.

Пораженные чудом, они ослепли от ужаса и начали просить святого, чтобы он помог им.

Святой мученик велел подойти ослепшим к нему, положил на них руки и исцелил именем Иисуса Христа.

В ярости правитель приказал содрать с тела святого всю кожу, но мученик по-прежнему оставался живым.

Обезумевший Севастьян собственноручно отрезал ему голову ножом.

Христиане тайно похоронили тело мученика Ермия, от святых мощей которого происходили многочисленные исцеления.

Тропарь

Мученик Твой, Господи, Ермий во страдании своем венец прият нетленный от Тебе, Бога нашего: имеяй бо крепость Твою, мучителей низложи, сокруши и демонов немощныя дерзости. Того молитвами спаси души наша.