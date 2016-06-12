12 июня - день памяти преподобного Исаакия, игумена Далматского

Преподобный Исаакий Далматский жил в 4-ом веке. Приняв монашеский постриг он подвизался в пустыне.

В годы царствования императора Валента, ревностного сторонника ереси Ария, начались преследования православных, закрывались и разрушались храмы. Узнав о гонениях, преподобный Исаакий покинул пустыню и пришел в Константинополь, чтобы утешать и укреплять православных.

В это время варвары-готы, жившие по Дунаю, пошли войной на империю. Они захватили Фракию и направились к Константинополю. Когда император Валент выходил с войском из столицы, преподобный Исаакий, обратившись к императору, громко воскликнул: "Царь, отопри храмы православным, и тогда Господь поможет тебе!". Но император не обратил внимания на слова монаха и приказал держать святого в заключение до его возвращения из похода.

Пророчество святого сбылось: готы победили и начали преследовать греческие войска, император вместе со своим военачальником был сожжен наступавшими. После известия о гибели императора преподобного освободили, а избранный на престол царь Феодосий Великий, изгнал ариан из Константинополя и возвратил православным храмы.

Преподобный Исаакий хотел возвратиться в пустыню, но его упросили не уходить из города и ограждать его молитвами. В предместье Константинополя они построили для святого жилище, куда к нему собрались иноки. Так возникла обитель, игуменом и духовным наставником в которой был преподобный Исаакий. Он окормлял также и мирян, много помогал бедным и страждущим.

Дожив до глубокой старости, преподобный Исаакий поставил вместо себя игуменом преподобного Далмата, по имени которого стал называться монастырь.

Скончался преподобный Исаакий в 383 году.