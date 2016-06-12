12 июня - память Первого Вселенского Собора

12 июня Святая Церковь молитвенно вспоминает Первый Вселенский Собор (325 г.), который под вдохновением Святого Духа сумел заключить, объяснить и передать нам истину о Боге, которая пришла к нам как Символ Веры.

Император Константин Великий прекратил гонения на христианскую веру и установил ее, как государственную для своей империи. Но Церковь разделило учение священника Александрийского Ария. Ересь ариан касалась главного христианского догмата, который составляет основу веры - Божества Иисуса Христа.

Для борьбы с ложным учением был созван Первый Вселенский Собор. 318 епископов из разных уголков мира собрались в городе Никее для того, чтобы осудить еретическое учение Ария, а вместе с тем выразить истинное учение Христа Спасителя.

Собор осудил арианство и утвердил постулат о единосущности; был составлен символ Веры из семи пунктов, которые впоследствии стали называть Никейским; зафиксированы преимущества епископов четырех крупнейших митрополий: Римской, Александрийской, Антиохийской и Иерусалимской. Собор установил время празднования Пасхи в первое воскресенье после первого полнолуния после весеннего равноденствия, принял каноны церковного управления и дисциплины.

Святые отцы и христиане первого тысячелетия сохранили для потомков чистоту христианского вероучения и приоритет духовной жизни над плотской. Они завещали нам подчиняться Богу, любить друг друга, как Он возлюбил нас и соединил нас Своей любовью с Отцом Небесным и послал нам Святого Духа Своего от Него, чтобы нас всех приводил к единству.

Тропарь

Препрославлен еси, Христе Боже наш, светила на земли отцы наша основавый, и теми ко истинней вере вся ны наставивый, Многоблагоутробне, слава Тебе.