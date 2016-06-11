11 июня православные христиане молятся перед образом Божией Матери "Споручница грешных"

Впервые этот образ прославился чудесами в Николаевском Одрине мужском монастыре Орловской губернии в середине прошлого столетия.

Древняя икона Богоматери "Споручница грешных" из-за ветхости своей не пользовалась должным почитанием и стояла в старой часовне у монастырских ворот.

Но в 1843 году многим жителям в сновидениях было открыто, что икона эта наделена, по Божьему Промыслу, чудотворной силой. Икону торжественно перенесли в церковь. К ней начали стекаться верующие и просить о врачевании своих печалей и болезней.

Первым получил исцеление расслабленный мальчик, мать которого горячо молилась перед этой святыней. Особенно прославилась икона во время эпидемии холеры, когда многих смертельно больных, с верою к ней притекающих, она возвратила к жизни. В монастыре в честь чудотворного образа был построен большой трехпрестольный храм.

На иконе "Споручница грешных" Богоматерь изображена с Младенцем на левой руке, Который обеими руками Своими держит Ее правую руку, главы Богоматери и Младенца увенчаны коронами, названа по надписи, сохранившейся на образе: "Аз Споручница грешных к Моему Сыну...".

В 1848 году усердием москвича Димитрия Бонческула был сделан список с этого чудотворного образа. Вскоре он прославился истечением целительного мира, давшего многим выздоровление от тяжких болезней.

Тропарь

Умолкает ныне всякое уныние и страх отчаяния исчезает, грешницы в скорбех сердца обретают утешения и небесною любовию озаряются светло. Днесь бо Мати Божия простирает к нам спасающую руку и от Пречистаго образа Своего вещает, глаголя: Аз Споручница грешных к Моему Сыну, Сей дал Мне за них руце слышати Мя выну. Темже людие, обремененнии грехми и скорбьми многими, припадите к подножию Ея иконы со слезами, вопиюще: Заступнице мира, грешных Споручнице! Умоли Матерними Твоими молитвами Избавителя всех, да Божественным всепрощением покрыет грехи наша и светлыя двери райския отверзет нам, Ты бо еси предстательство и спасение рода христианскаго.