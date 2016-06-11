11 июня Православная Церковь торжественно празднует память святителя Луки исповедника, архиепископа Симферопольского

Архиепископ Лука (в миру Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий) родился в Керчи 27 апреля 1877 г. в семье Феликса Станиславовича Войно, ревностного католика, происходившего из польского дворянского рода.

В юности молодой человек увлекался живописью, но стремление стать врачом пересилило, и в 1898 году он поступил на медицинский факультет Киевского университета.

Находясь под влиянием православной матери, будущий святитель становится осознано православным, порвав с кратким увлечением идеями Л. Толстого.

В годы Русско-японской войны работал хирургом в Чите, где женился на Анне Васильевне Ланской. Однако брак оказался недолгим – в октябре 1919 года она скончалась, оставив вдовца с четырьмя детьми на руках. В условиях нехватки духовенства он принимает 15 февраля 1921 года диаконскую хиротонию, а через неделю становится священником. При этом он продолжает врачебную и преподавательскую практику.

В мае 1923 года отец Валентин принимает тайный постриг в честь апостола и евангелиста Луки, а также рукополагается во епископа. Через неделю новопоставленного архиерея арестовывают.

Первая ссылка закончилась в 1926 году, вторая продолжалась с 1930 по 1933 год. В следующем году он издает «Очерки гнойной хирургии», принесшие ему мировую известность как хирургу.

С 1934 по 1937 год святитель Лука совмещает священнослужение с работой в Институте неотложной помощи города Ташкента.

Третий арест произошел 24 июля 1937 года, но даже в ссылке епископ оказывает всем нуждающимся врачебную помощь.

Осенью 1942 года владыка Лука становится архиепископом Красноярским. Помимо работ по хирургии он пишет апологетическую книгу «Дух, душа и тело».

С мая 1946 года святитель возглавляет Крымскую епархию. До последних дней жизни архиепископ Лука продолжал служение, несмотря на серьезное заболевание глаз. Скончался святитель 11 июня 1961 года.

В 1996 году состоялось обретение святых останков архиепископа Луки, которые в настоящее время почивают в Свято-Троицком кафедральном соборе Симферополя.

Тропарь

Возвестителю пути спасительного, исповедниче и архипастырю Крымския земли, истинный хранителю отеческих преданий, столпе непоколебимый, Православия наставниче, врачу богомудрый, святителю Луко, Христа Спаса непрестанно моли веру непоколебиму православным даровати и спасение, и велию милость.