10 июня Православные христиане молятся перед образом Пресвятой Богородицы "Никейской"

06:00, 10 июня 2016
Праздники
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Икона Божией Матери Никейская прославилась в 304 году. Во время осады Амиром города Никеи, находившегося в Малой Азии, один из воинов Константин, увидев икону Божией Матери, схватил камень, бросил в икону и затем начал топтать ее ногами.

Ночью святотатцу явилась во сне Богородица и сказала: "Ты учинил великое поругание Мне. Знай, что ты сделал это себе на погибель".

Наказание последовало незамедлительно. Во время сражения он был внезапно поражен в голову камнем и пал бездыханным.

Об этом событии было рассказано отцам Первого Вселенского Собора, состоявшегося в 325 году, которые установили петь пред этой иконою Богородицы песнопение: "Бысть чрево Твое Святая Трапеза".

Часто эти слова иконописцы помещают на самой иконе Божьей Матери, а преподобный Андрей Критский включил их в канон к празднику Преполовения Пятидесятницы.

Тропарь

Бысть чрево Твое святая трапеза, имущи Небеснаго Хлеба, Христа, от Негоже всяк ядый не умирает, якоже рече всяческих, Богородице, Питатель.

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