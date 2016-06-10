10 июня – день памяти преподобного Никиты исповедника, епископа Халкидонского

05:55, 10 июня 2016
Праздники
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Халкидонский епископ Никита мужественно осуждал иконоборческую ересь, за что был лишен сана, отправлен в ссылку, где и скончался. В 843 году Константинопольский собор окончательно утвердил иконопочитание, а пострадавшего за чистоту православия исповедника причислили к лику святых.

Преподобный Никита исповедник, епископ Халкидонский, жил во второй половине VIII века. За свою богоугодную жизнь он был возведен в сан епископа.

С 726 по 775 годы святой Никита был архиепископом Халкидонским и мужественно осуждал иконоборческую ересь.

Святитель Никита отличался милосердием, всегда помогал нищим, в своем доме принимал странников, заботился о сиротах и вдовах, заступался за обиженных.

Позже за отстаивание иконопочитания он был смещён со своей кафедры, лишен сана и отправлен в ссылку в один из палестинских монастырей, где и трудился до конца своих дней.

Святой исповедник Никита скончался в начале IX века. У мощей его совершались чудеса исцеления.

Потребовалось еще несколько десятилетий, прежде чем в 843 году Константинопольский собор окончательно утвердил иконопочитание, и пострадавший за чистоту православия Халкидонский епископ Никита был причислен к лику святых.

Тропарь

Правило веры и образ кротости, воздержания учителя яви тя стаду твоему, Яже вещей истина. Сего ради стяжал еси смирением высокая, нищетою богатая, отче Никито, моли Христа Бога спастися душам нашим.

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