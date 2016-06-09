9 июня – день памяти святого праведного Иоанна Русского

Святой праведный Иоанн Русский родился в конце XVII века в Украине, служил солдатом в армии Петра I и участвовал в русско-турецкой войне. Во время одной из битв, юноша был взят в плен.

Турки безуспешно пытались обратить его в мусульманскую веру. Хозяин, видя бесстрашие пленника, перестал его мучить и принуждать отречься от православия, а поручил ему следить за скотом. Здесь же в стойле была поставлена для Иоанна постель.

Несмотря на то, что окружающие часто издевались над Иоанном, видя его усердие в работе, святой не только продолжал стараться, но при случае помогал хозяевам в работе и утешал в беде. Добросердечие святого пришлось по душе главе дома. Он стал настолько доверять Иоанну и уважать его за честность, что предложил жить как свободному. Однако подвижник предпочел остаться на конюшне, где никто не мешал ему каждой ночью молиться Богу.

Иногда по ночам он приходил для молитвы к храму великомученика Георгия. В этом же храме по праздникам он причащался. Несмотря на свою бедность, он всегда помогал нуждающимся.

Праведная кончина святого последовала в мае 1730 года после приобщения Святых Тайн Христовых. Хозяин позвал священников. На погребении были все христиане, жившие в городе. Через три с половиной года были обретены его нетленные мощи и перенесены в храм великомученика Георгия.

Нового святого стали почитать не только православные, но и армяне, и турки. В 1881 году часть мощей была перенесена в Пантелеймонов монастырь на Афоне. Другая часть в 1924 году была помещена в храме святого Иоанна на острове Эвбия, где и находится по сей день.

Тропарь

От земли пленения твоего воззвавый тя к Небесным селением, Господь соблюдает невредимо и цельбоносно тело твое, праведне Иоанне, ты бо, в России ятый и во Асию проданный, посреде, агарянского злочестия благочестно пожил еси во мнозе терпении и, сеяв зде слезами, жнеши тамо неизглаголанною радостию. Темже моли Христа Бога спастися душам нашим.