8 июня православные верующие чтут память мученика Георгия Нового

Святой мученик Георгий Новый родился в знатной болгарской семье, жившей в столице Болгарии городе Средце (ныне город София). Святой Георгий был испрошен у Бога усердной молитвой его родителей, Иоанна и Марии, которые до преклонных лет оставались бездетными. Младенца крестили во имя святого великомученика Георгия.

Юноша Георгий получил хорошее образование, внимательно изучил Священное Писание, был благочестив и целомудрен. Родители его скончались, когда Георгию исполнилось 25 лет. В то время Болгария находилась под властью турок, которые насильно обращали христиан в магометанство. Однажды несколько мусульман попытались обратить Георгия. Они надели на голову святого талью, круглую шапочку, в которой мусульмане входят в свои молитвенные дома. Но Георгий бросил талью на землю. Турки с побоями и руганью повели мученика к своему правителю.

Правитель был поражен мужественным обликом и красотой лица святого Георгия и стал ласково убеждать его принять магометанство, обещая всевозможные почести и богатство. Но святой смело и твердо исповедал веру в Господа Иисуса Христа и порицал заблуждения магометанства.

Правитель в гневе приказал беспощадно избить святого Георгия палками, но святой твердо держался в исповедании Христовой веры. Правитель приказал усилить пытки. Страстотерпец терпеливо переносил все страдания, призывая на помощь Господа Иисуса Христа.

Мученика бросили в огонь костра, а сверху набросали трупы псов, чтобы христиане не смогли потом найти останки мученика. Но внезапно полил сильный дождь и погасил костер.

С наступлением темноты место, где было брошено тело мученика, озарилось ярким светом. Одному христианскому священнику позволили взять честные останки мученика для погребения. Извещенный о случившемся, митрополит Иеремия в сопровождении клира направился к месту казни. В погасшем костре было найдено тело святого и перенесено в храм великомученика Георгия в городе Средце.

Тропарь

В терпении многоискуснем, блаженне мучениче Георгие, огнеискусную смерть претерпел еси и по кончине твоей венец от Христа нетленный с мученическими лики приял еси. И ньше, на земли кротких достойно водворялся, Христа Бога о нас непрестанно моли, иже верою покланяющихся раце мощей твоих.