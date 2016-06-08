8 июня – день памяти святых апостолов из числа семидесяти Карпа и Алфея
Апостолы из числа семидесяти Карп и Алфей обратили к вере Христовой многих язычников. Святые умерли мученической смертью за проповедование Евангелия.
Святой апостол из семидесяти Карп был последователем и помощником святого апостола Павла.
Он разносил его послания в те места, куда они назначались. Достаточное время Карп потрудился вместе с апостолом Павлом, благовествуя всюду учение Христово, и немало вытерпел бед.
Затем святой Карп был поставлен апостолом Павлом епископом города Берии во Фракии. Также святой апостол Карп потрудился, проповедуя Евангелие Христово, и на острове Крите.
Святительствуя в Берии, Карп обратил ко Христу многих эллинов-язычников.
Обличая иудеев, он говорил им, что распятый ими Христос есть Бог истинный и Творец всего, за это впоследствии апостол был ими с жестокостью убит.
Честные мощи его были положены верными и богобоязненными людьми в том же городе, где он и святительствовал.
Святой апостол из семидесяти Алфей был отцом апостолов Иакова Алфеева и Левия.
Из жизнеописания святого апостола Алфея известно лишь то, что он был родом из города Капернаума, но где он проповедовал Евангелие – неизвестно.
Тропарь
Апостоле святый Карпе, моли Милостиваго Бога, да прегрешений оставление подаст душам нашим.