5 июня - обретение мощей святителя Леонтия, епископа Ростовского (1164 г.)

Леонтий был уроженцем города Киева. Юноша получил воспитание в только что основанной князем Ярославом Мудрым Владимирской школе и хорошо изучил греческий язык.

Постриг будущий святитель принял в Константинополе. Вернувшись в Киев, он поступил в Печерский монастырь под руководство преподобного Антония.

Святитель Леонтий первый из печерских иноков получил епископское посвящение: он был возведен еще при жизни великого князя Ярослава на Ростовскую кафедру.

Епископ поселился при соборном храме и прежде всего, занялся просвещением клириков. Затем он обратился и к дикой языческой чуди. Но язычники изгнали его из города. Тогда святитель Леонтий воздвиг храм во имя святого архистратига Михаила за городом, у ручья Бутовизна, поселился там и занялся детьми.

Он привлекал их к себе, угощая кутьей, то есть вареной пшеницей с медом, и в то же время учил их Христовой вере и крестил. Наконец он вернулся в город и стал обращать ко Христу и крестить и взрослых.

Однажды вооруженная толпа озлобленных язычников окружила храм, в котором находился святитель, грозя убить его. Но он вышел к ним бесстрашно, в полном святительском облачении сияя небесным светом. Как громом пораженные, в страхе обездвиженные язычники упали к ногам его. Он их поднял, исцелил и затем крестил.

Согласно житию святителя Леонтия, жизнь свою он все же кончил мученическим подвигом.

Святые мощи святителя Леонтия были открыты нетленными при великом князе Андрее Боголюбском в 1164 году.

Тропарь

Апостолом сопричастник и к Богу молебник верен, добродетельми возшед на Небесная, и любовь возложил еси к Любящему тя, и неверныя люди обратил еси в веру. Тем ныне, со Ангелы ликуя, предстоиши престолу славы всех Царя Христа Бога: молися, святителю Леонтие, да спасет души наша.