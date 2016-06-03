3 июня Православные христиане молятся перед древним образом Пресвятой Богородицы "Владимирской"

Согласно преданию, Вла­ди­мир­ская ико­на Бо­жи­ей Ма­те­ри была на­пи­са­на Еван­ге­ли­стом Лу­кой на дос­ке от сто­ла, за ко­то­рым вкушали пищу Спа­си­тель с Пре­чи­стой Ма­те­рью и правед­ным Иоси­фом.

В 1131 го­ду ико­на бы­ла при­сла­на на Русь из Кон­стан­ти­но­по­ля свя­то­му кня­зю Мсти­сла­ву, и бы­ла по­став­ле­на в Де­ви­чьем мо­на­сты­ре города Вы­ш­го­ро­да, под Киевом.

Сын Юрия Дол­го­ру­ко­го свя­той Ан­дрей Бо­го­люб­ский в 1155 го­ду при­нес ико­ну во Владимир и поме­стил в построенном им зна­ме­ни­том Успен­ском со­бо­ре. С то­го вре­ме­ни ико­на по­лу­чи­ла название Вла­ди­мир­ская.

Празд­не­ство Бо­жи­ей Ма­те­ри в честь Ее свя­той ико­ны Вла­ди­мир­ской в июне со­вер­ша­ет­ся в благода­ре­ние за из­бав­ле­ние Моск­вы от на­ше­ствия ха­на Ах­ма­та.

В 1480 го­ду при великом кня­зе Иоанне III Ва­си­лье­ви­че хан Зо­ло­той Ор­ды Ах­мат с громадны­ми полчища­ми по­до­шел уже к ре­ке Уг­ре.

Це­лый день вой­ска ха­на и Мос­ков­ско­го кня­зя сто­я­ли друг про­тив дру­га, не при­сту­пая к реши­тель­ным дей­стви­ям – «сто­я­ние на Уг­ре».

Князь приказал своим войскам отступать от Угры, желая дождаться перехода татар, враги же решили, что русские заманивают их в засаду, и тоже стали отступать, сначала медленно, а ночью побежали, гонимые страхом.

В благодарность за освобождение Руси от татар и был установлен праздник в честь иконы Божией Матери Владимирской.

Тропарь

Днесь светло красуется славнейший град Москва, яко зарю солнечную, восприемши, Владычице, чудотворную Твою икону, к нейже ныне мы притекающе и молящеся Тебе, взываем сице: о пречудная Владычице Богородице! Молися из Тебе воплощенному Христу Богу нашему, да избавит град сей и вся грады и страны христианския невредимы от всех навет вражиих и спасет души наша, яко Милосерд.