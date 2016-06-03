3 июня Православная Церковь торжественно совершает память святых равноапостольных царя Константина и его матери царицы Елены

Святой император Константин Великий был сыном цезаря Констанция Хлора, который правил Галлией и Британией, а также являлся соправителем императора Западной части Римской империи.

Святая царица Елена, мать императора Константина, была христианкой.

Будущий правитель всей Римской империи - Константин - был воспитан в уважении к христианской религии. Его отец не преследовал христиан в управляемых им странах, в то время как во всей остальной Римской империи христиане подвергались жестоким гонениям со стороны императоров.

После смерти Констанция Хлора его сын Константин в 306 году был провозглашен войсками императором Галлии и Британии.

Первым делом новый император провозгласил в подвластных ему странах свободу исповедания христианской веры. Император Максимиан Галерий на Востоке и тиран Максенций на Западе ненавидели императора Константина и хотели его низложить и убить, но Константин предупредил их и в ряде войн и, с помощью Божией, разбил всех своих противников.

Сделавшись полновластным правителем Западной части Римской империи, Константин издал в 313 году Миланский эдикт о веротерпимости, а в 323 году, когда воцарился как единственный император над всей Римской империей, распространил действие Миланского эдикта и на всю восточную часть империи. После трехсот лет гонений христиане впервые получили возможность открыто исповедовать свою веру во Христа.

Из «вечного города» столица была перенесена на восток, в город Византию, которая и была переименована в Константинополь. Константин был глубоко убежден, что только христианская религия может объединить огромную разнородную Римскую империю.

Одним из заветных желаний императора было найти Животворящий Крест, на котором был распят Господь Иисус Христос. Для этой цели он направил в Иерусалим свою мать - святую царицу Елену, дав ей большие полномочия и материальные средства.

Вместе с Иерусалимским Патриархом Макарием святая Елена приступила к поискам, и Животворящий Крест был чудесным образом найден в 326 году. Находясь в Палестине, святая царица многое совершила в пользу Церкви. Она приказала освободить все места, связанные с земной жизнью Господа и Его Пречистой Матери, от всяких следов язычества, и приказала построить в этих памятных местах христианские церкви.

Раздав в Иерусалиме щедрую милостыню и устроив трапезы для бедных, во время которых сама прислуживала, святая царица Елена возвратилась в Константинополь, где вскоре скончалась в 327 году.

Тропарь

Креста Твоего образ на Небеси видев и, якоже Павел, звание не от человек прием, в царех апостол Твой, Господи, Царствующий град в руце Твоей положи, егоже спасай всегда в мире молитвами Богородицы, едине Человеколюбче.