2 июня Православная церковь чтит память мученика Фалалея Эгейского

Фалалей был врачом в Эгее. По приказу императора Нумериана правитель города повелел схватить христиан и подвергнуть их мукам. Среди них был и восемнадцатилетний Фалалей, открыто исповедовавший свою веру во Христа.

За это святой был подвергнут истязаниям, но палачи – Александр и Астерий – отказались выполнять приказ и прославили Христа, за что были сразу же казнены.

Святой Фалалей не тонул в море; не тронули его и дикие звери.

"Желаю умереть за Христа Спасителя и Бога моего, надеясь с Его помощью претерпеть все муки", - сказал мученик.

Тогда по приказу правителя его казнили мечом. Это произошло в 284-м году.

Позже чудотворные мощи мученика Фалалея были положены в Константинопольском храме святого Агафоника.

Святой мученик Фалалей как врач, безвозмездно лечивший больных, назван Церковью Бессребреником и призывается в молитвах над больными в таинстве Елеосвящения и при освящении воды.

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