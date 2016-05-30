30 мая Православная Церковь вспоминает святого апостола Андроника и его помощницу святую Юнию

05:45, 30 мая 2016
Праздники
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Апостол Андроник и его помощница Юния, проповедуя Евангелие, обращали язычников к Богопознанию. Святые мученически пострадали за Имя Христово.

Святой апостол из числа семидесяти апостолов Андроник и его помощница в апостольских трудах святая Юния были родственниками апостола Павла.

Они много потрудились, проповедуя Евангелие язычникам, о чем упоминает апостол Павел в Послании к Римлянам:

"Приветствуйте Андроника и Юнию, сродников моих и узников со мною, прославившихся между Апостолами и прежде меня еще уверовавших во Христа" (Рим. 16, 7).

Святой Андроник был рукоположен во епископа Паннонии, но его проповедь и святой Юнии распространилась и в другие страны, далеко за пределы его епархии.

Из службы в честь этих святых известно, что они мученически пострадали за Имя Христово.

В V веке, при императорах Аркадии и Гонории, их святые мощи были обретены в предместье Константинополя вместе с мощами других мучеников.

Благочестивому клирику Николаю Каллиграду было откровение о том, что среди тел мучеников находятся также мощи святого апостола Андроника.

Впоследствии на этом месте был построен величественный храм.

Тропарь

Апостоли святии, молите Милостиваго Бога, да прегрешений оставление подаст душам нашим.

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