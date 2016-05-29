29 мая – память преподобного Феодора Освященного
Феодор Освященный, ученик преподобного Пахомия Великого, прославился святостью жизни и обильным даром чудотворений.
Святой Феодор родился около 316 года в Верхнем Египте в богатой и знатной христианской семье.
В 14 лет юноша тайно ушёл из родительского дома и поселился в Латопольском монастыре. Наслышанный от братии о преподобном Пахомии Великом, он загорелся желанием приобщиться к его мудрости.
Достигнув Тавеннисской обители, он с любовью был принят преподобным, который был предуведомлен от Бога о его приходе.
Став учеником великого отца-пустынника святой Феодор быстро преуспел во всех монашеских подвигах. Он первым в обители был рукоположен во священника, за что его и назвали Освященным.
Со временем святой Феодор был поставлен строителем Тавеннисийского монастыря и назначен заместителем святого Пахомия в управлении обителью. После смерти преподобного Пахомия он управлял монастырем, а позднее стал во главе всех фиваидских обителей.
Преподобный Феодор Освященный прославился святостью жизни и обильным даром чудотворений.
Почил святой Феодор в 368 году.
Тропарь
Пустынный житель, и в телеси Ангел, и чудотворец явился еси, богоносе отче наш Феодоре: постом, бдением, молитвою небесная дарования приим, исцеляеши недужныя и души верою притекающих ти. Слава Давшему тебе крепость, слава Венчавшему тя, слава Действующему тобою всем исцеления.