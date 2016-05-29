29 мая – память преподобного Феодора Освященного

Святой Феодор родился около 316 года в Верхнем Египте в богатой и знатной христианской семье.

В 14 лет юноша тайно ушёл из родительского дома и поселился в Латопольском монастыре. Наслышанный от братии о преподобном Пахомии Великом, он загорелся желанием приобщиться к его мудрости.

Достигнув Тавеннисской обители, он с любовью был принят преподобным, который был предуведомлен от Бога о его приходе.

Став учеником великого отца-пустынника святой Феодор быстро преуспел во всех монашеских подвигах. Он пер­вым в оби­те­ли был ру­ко­по­ло­жен во священни­ка, за что его и назвали Освященным.

Со временем святой Феодор был поставлен строителем Тавеннисийского монастыря и назначен заместителем святого Пахомия в управлении обителью. После смерти преподобного Пахомия он управлял монастырем, а позднее стал во главе всех фиваидских обителей.

Преподобный Феодор Освященный прославился святостью жизни и обильным даром чудотворений.

Почил святой Феодор в 368 году.

Тропарь

Пустынный житель, и в телеси Ангел, и чудотворец явился еси, богоносе отче наш Феодоре: постом, бдением, молитвою небесная дарования приим, исцеляеши недужныя и души верою притекающих ти. Слава Давшему тебе крепость, слава Венчавшему тя, слава Действующему тобою всем исцеления.