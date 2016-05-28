28 мая – память преподобного Пахомия Великого

Преподобный Пахомий был языческим жрецом бога Сераписа. Будучи ещё язычником, он поступил в армию Константина Великого простым солдатом.

В ходе военных действий в 312 году его подразделение было тепло встречено христианами, сохранявшими нейтралитет.

Там святой Пахомий познакомился с христианством, и именно с той поры постепенно стал склоняться к вере в Иисуса Христа.

После окончания войны преподобный принял святое крещение.

Преподобный отец Пахомий основал первый христианский общежительный монастырь и составил для него монастырский устав, по которому монахи носили одинаковую одежду, ели одну и ту же пищу, исполняли назначенные им послушания на общую пользу, в том числе переписывая книги, не должны были иметь собственных денег и ничего не принимали у родственников. Преподобный считал, что послушание, исполняемое с усердием, выше поста и молитвы.

Святому Пахомию Великому приписывается также введение в христианскую практику обычая использовать чётки.

Тропарь

Слез твоих теченьми пустыни безплодное возделал еси, и иже из глубины воздыханьми во сто трудов уплодоносил еси, и был еси светильник вселенней, сияя чудесы, Пахомие отче наш, моли Христа Бога спастися душам нашим.