27 мая православные верующие чтут память Исидора Твердислова, Христа ради юродивого

Родился в Германии в богатой католической семье. Оставив родительский дом и раздав бедным имущество, св. Исидор, странствуя, обошел многие земли и города.

В России святой избрал местом своего жительства город Ростов и, приняв православие, поселился здесь в хижине из хвороста.

Взяв на себя подвиг юродства о Христе и проводя дни в терпении находящих скорбей, а ночи в молитве, он еще при жизни удостоился дара чудотворения и прозорливости.

Исидора называли Твердисловом, так как слово его всегда сбывалось. Так, святой спас от неминуемой гибели одного ростовского купца, брошенного в бушующее море по жребию, чудным образом побывал в Киеве, откуда принес просфору, полученную им от митрополита, предсказал святительское служение князю Савве Оболенскому в самый разгар брачного торжества.

Преставился блаженный в 1474 г. О своей кончине блаженный Исидор знал заранее. Он мирно скончался в своем шалаше, на этом месте его и похоронили. А над могилой построили деревянный храм в честь Вознесения Господня.

Уже в XV веке блаженного Исидора почитали как святого, и, по свидетельству святителя Димитрия Ростовского, по его молитвам совершались чудесные исцеления.

Тропарь

Просветився Божественною благодатию, Богомудре, целомудрием многим и терпением во временней жизни течение добре скончал еси. Тем и по смерти яви тя светлость жития твоего: источавши бо исцелений благодать иже с верою притекающим ко святому твоему гробу, Исидоре блаженне, моли Христа Бога, да спасет души наша.