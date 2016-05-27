27 мая - Ярославской (Печерской) иконы Божией Матери

Образ Божией Матери был написан на стене храма в честь Вынесения Честных Древ, располагавшегося под колокольней ярославского архиерейского дома. До 1823-го года икона была малоизвестна.

В городе Ярославле мещанка Александра Добычкина 17 лет страдала душевной и физической болезнью, которую теперь называют депрессия. Бедная женщина не могла спокойно переносить страдания и часто кричала.

В 1823 году женщине приснился храм, в котором она отчётливо увидела изображение иконы Божией Матери. Посчитав сон вещим, она стала ходить по Ярославлю и искать явленный ей во сне храм.

В церкве в честь Происхождения честных древ Креста Господня, под колокольней архиерейского дома, больная Александра увидела написанное на стене изображение Киево-Печерской Богоматери. С нею вдруг сделался сильный припадок, после которого наступило сначала облегчение, а затем и полное исцеление от тяжкой болезни. С того времени от этого образа стали источаться чудесные исцеления по молитвам к Пресвятой Богородице.

К иконе стали приходить многочисленные паломники, получая исцеление от болезней и прославляя Пресвятую Богородицу – заступницу христиан.

В годы смуты и гонений на церковь в первой половине XX века чудотворное изображение было уничтожено — фреска стены храма оказалась сколотой.

Эта икона Божией Матери имеет двойное название Ярославская (Печерская). Ярославской она именуется потому, что была явлена в городе Ярославль. Печерской же по той причине, что перед Богородицей изображены преподобные Антоний и Феодосий Печерские.