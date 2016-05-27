27 мая Православная церковь чтит образ Пресвятой Богородицы "Теребинской"

Теребинская икона Божией Матери прославилась в 1654 году и хранилась в Николаевской Теребинской обители, расположенной на берегу реки Мологи.

Монастырь был основан в 1641 году на месте деревянной церкви, построенной в 1492 году помещиком Михаилом Обутковым в селе Теребени и посвященной святителю Николаю.

Обутков перенес в церковь свои самые ценные иконы, в том числе Теребинскую икону Божией Матери и чудотворную икону святителя Николая.

По другой версии, икона явилась в лесу мальчику-пастушку неподалеку от Теребинского монастыря, от которого и получила свое название.

В двух километрах от монастыря, за рекой Мологой сохранился камень с отпечатком следа ноги. В монастыре уверены, что явление иконы было именно возле этого камня.

Подлинный Теребинский образ Богоматери не сохранился до настоящего времени, иконография известна по сохранившимся спискам, один из которых находится в Николо-Теребенском женском монастыре Тверской области.

Икона прославилась многими чудесами, одно из которых – избавление города Бежецка от холеры.