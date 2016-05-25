25 мая Православная Церковь чтит память святителя Епифания, епископа Кипрского

Святитель Епифаний жил в IV веке в Финикии. В молодости он получил хорошее образование и обратился к христианской вере после того, как увидел одного монаха, по имени Лукиан, отдавшего нищему свою одежду. Пораженный милосердием монаха, Епифаний просил наставить его в христианстве. Он принял Крещение и удалился в монастырь, под руководством опытного старца Илариона занимался перепиской греческих книг, преуспевая в иноческой жизни.

Святой Епифаний за свои подвиги сподобился дара чудотворений, но, чтобы избежать людской славы, он удалился из обители в пустыню Спанидрион. Там его захватили разбойники и три месяца держали в плену. Своим словом о покаянии святой привел одного из шайки разбойников к святой вере в Истинного Бога. Когда святого подвижника отпустили, с ним ушел и разбойник. Святой Епифаний привел его в свой монастырь и крестил с именем Иоанн. С тех пор он стал верным учеником святого Епифания и тщательно записывал жизнь и чудотворения своего наставника.

Молва о праведной жизни святого Епифания распространялась далеко за пределы обители. Святой вторично удалился в пустыню вместе с Иоанном. Но и в пустыню к нему стали приходить ученики. Так возникла новая обитель. Через некоторое время святой Епифаний и Иоанн предприняли путешествие в Иерусалим для поклонения его святыням и оттуда возвратились в монастырь Спанидрион.

Жители города Ликии послали к святому Епифанию инока Поливия передать их просьбу занять епископский престол вместо умершего архипастыря. Около 367 года состоялось возведение Епифания на епископскую кафедру Саламина.

Святитель Епифаний прославился на архиерейской кафедре великой ревностью о вере, любовью и милосердием к бедным, простотой нрава.

В конце жизни святителя Епифания по проискам императрицы Евдоксии и Александрийского патриарха Феофила вызвали в Константинополь на собор, который был созван для суда над великим святителем Иоанном Златоустом. Но святитель Епифаний, не желая быть участником беззаконного собора, покинул Константинополь.

Во время плавания на корабле Святитель почувствовал приближение своей смерти, он преподал своим ученикам последнее наставление - соблюдать заповеди Божии и хранить ум от нечистых помыслов - и через двое суток скончался. Жители города Саламина встретили тело своего архипастыря и 12 мая 403 года и с честью погребли в новой церкви, возведенной Святителем.

Седьмой Вселенский Собор наименовал святителя Епифания отцом и учителем Церкви. В творениях святителя Епифания "Панарий" и "Анкорат" содержится опровержение арианской и других ересей.

Тропарь

Боже отец наших, творяй присно с нами по Твоей кротости, не отстави милость Твою от нас, но молитвами их в мире управи живот наш.