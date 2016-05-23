23 мая – день памяти святого апостола Симона Зилота

Святой апостол Симон Зилот происходил из Каны Галилейской и был сыном святого Обручника Иосифа, по плоти братом Господа, а также одним из двенадцати апостолов.

Первое чудо, которое сотворил Спаситель – претворение воды в вино – произошло в доме Симона: во время свадебного пира для гостей не хватило вина. Тогда Господь по просьбе Пресвятой Богоматери превратил воду в вино.

Пораженный чудом, Симон всем сердцем и душой уверовал в Господа Иисуса как обетованного Мессию и, все оставив, последовал за Ним.

Симон получил прозвище "зилота", то есть ревнителя.

В день Пятидесятницы он принял вместе с другими апостолами дар Святого Духа.

Святой апостол Симон проповедовал учение Христово в Иудее, Египте, Ливии, Киринее и Британии.

В Абхазии он принял мученическую смерть, был распят на кресте.

Святой апостол был погребен в городе Никопсии около Сухуми.

Впоследствии на месте подвигов святого апостола, недалеко от Иверской горы, был сооружен Новоафонский монастырь Симона Кананита.

Доныне сохранилась пещера, в которой обитал святой апостол.

Тропарь

Апостоле святый Симоне, моли милостиваго Бога, да прегрешений оставление подаст душам нашим.