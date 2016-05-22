Сегодня праздник Пятидесятницы, или Сошествия Святого Духа по Григорианскому и Армянскому календарями

Праздник Пятидесятницы или Сошествия Святого Духа, христиане отмечают на 50-й день после Пасхи. В этом году Пятидесятница приходится на 22 мая. Именно Пятидесятницу считают днем, когда родилась и начала действовать Христова Церковь.

Главный мотив празднования Пятидесятницы для новозаветной Церкви - это событие сошествия Святого Духа в виде огненных языков на апостолов на пятидесятый день после Воскресения Христова. Поэтому этот праздник еще называется Сошествие Святого Духа.

На праздник Сошествия Святого Духа исполняется обещание Христа, после Его ухода на небо Отец пошлет ученикам и Церкви другого Утешителя, Святого Духа, который даст полное обучение всего, что Христос объявил (Ин. 14: 26; 16: 13).

Событие Сошествия Святого Духа подробно описано в Книге Деяний апостолов. Там сказано, что после сошествия апостолы начали проповедовать на разных языках, таким образом они получили возможность донести Слово Божие всем народам.

РИСУ