21 мая - день памяти преподобного Арсения Великого

Преподобный Арсений жил в V веке и происходил из благочестивой римской семьи.

Получив хорошее образование, он хотел посвятить себя служению Богу, но император Феодосий Великий вызвал его для воспитания своих сыновей.

Пребывание при дворе обременяло праведника. Поэтому Арсений тайно бежал в Александрию, а оттуда – в египетскую пустыню.

Полвека преподобный Арсений провел в монашеских подвигах.

На склоне лет святой наставлял многих искателей спасения, чтобы они не только постились и молились, но и берегли свою душу от ненависти и гордыни.

”Блажен тот, кто старается сохранить от скверны как тело, так и душу свою, истинно блаженны чистые сердцем (а не только телом), потому что они Бога узрят”, - учил преподобный Арсений Великий.

Тропарь

Слез твоих теченьми пустыни безплодное возделал еси, и иже из глубины воздыханьми во сто трудов уплодоносил еси, и был еси светильник вселенней, сияя чудесы, Арсение отче наш, моли Христа Бога спастися душам нашим.