20 мая - воспоминание явления на небе Креста Господня в Иерусалиме

После кончины первого христианского благоверного императора Константина Великого императорский престол занял его сын Констанций, который уклонился в ересь Ария, отрицавшего единосущие Сына Божия с Отцом.

В утверждение святого Православия Господь явил в Иерусалиме дивное знамение. В дни Святой Пятидесятницы, 7 мая 351 года, в третьем часу утра на небе явилось изображение равноконечного Креста Господня, сиявшее неизреченным светом, превосходившим свет солнца.

Свидетелем был весь народ, пораженный великим ужасом и удивлением. Явление знамения Креста началось над святой Голгофской горой, на которой был распят Господь, и достигало горы Елеонской. Знамение переливалось всеми цветами радуги и привлекло к себе взоры всех людей.

О совершившемся чудесном явлении знамения Креста Патриарх Иерусалимский Кирилл известил посланием императора Констанция, увещевал его обратиться к православной вере.

Историк Древней Церкви Созомен свидетельствует, что через явление Святого Креста многие иудеи и еллины пришли к истинной вере, покаявшись Христу Богу, и приняли Святое Крещение.

Тропарь

Креста Твоего образ ныне паче солнца возсия, егоже от горы святыя даже до лобнаго места простерл еси и в нем Твою, Спасе, крепость уяснил еси,сим укрепляя нас и спасай выну в мире молитвами Богородицы, Христе Боже, и спаси нас.