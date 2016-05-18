18 мая – день памяти святой великомученицы Ирины Македонской

Свя­тая Ири­на, ро­дом сла­вян­ка, жи­ла во вто­рой по­ло­вине I ве­ка и бы­ла до­че­рью Ли­ки­ния, пра­ви­те­ля го­ро­да Ма­гед­до­на в Ма­ке­до­нии. Еще в юно­сти Ири­на уве­ро­ва­ла во Хри­ста.

Со­глас­но пре­да­нию, ее кре­стил апо­стол Тимофей, уче­ник апо­сто­ла Пав­ла. Же­лая по­свя­тить свою жизнь Бо­гу, свя­тая Ири­на от­ка­залась от за­му­же­ства.

По­зна­вая все глуб­же хри­сти­ан­скую ве­ру, свя­тая Ири­на ста­ла убеж­дать и ро­ди­те­лей стать хри­сти­а­на­ми. Ли­ки­ний, отец Ири­ны, сна­ча­ла спокойно воспринимал сло­ва дочери, но потом разгневался на нее, и ко­гда она от­ка­за­лась по­кло­нить­ся идо­лам, бро­сил ее под ноги ди­ким ло­ша­дям.

Не кос­нув­шись му­че­ни­цы, ло­ша­ди бро­си­лись на Ли­ки­ния и за­да­ви­ли его до смер­ти. Ко­гда по мо­лит­ве дочери-христианки он был воз­вра­щен к жиз­ни, то уве­ро­вал во Хри­ста сам и все его се­мей­ство, а с ним уве­ро­ва­ло 3 000 че­ло­век.

По­сле это­го свя­тая Ири­на ста­ла сме­ло про­по­ве­до­вать Хри­ста сре­ди жи­те­лей Ма­ке­до­нии, за что мно­го раз под­вер­га­лась уни­же­ни­ям и стра­да­ни­ям. Му­че­ния Ири­ны со­про­вож­да­лись чу­дес­ны­ми зна­ме­ни­я­ми, при­вле­кав­ши­ми мно­гих к ве­ре во Хри­ста.

Ко­гда Гос­подь ука­зал Ирине день ее кон­чи­ны, она ушла в од­ну гор­ную пе­ще­ру око­ло горо­да Ефе­са, вход ко­то­рой по ее прось­бе, был за­ва­лен кам­ня­ми. На чет­вер­тый день ее зна­ко­мые вер­ну­лись к пе­ще­ре и, от­крыв ее, не на­шли в ней те­ла свя­той Ири­ны.

Па­мять свя­той Ири­ны очень чти­лась в древ­ней Ви­зан­тии.

В Ца­рь­гра­де в па­мять свя­той Ири­ны бы­ло по­стро­е­но несколь­ко ве­ли­ко­леп­ных хра­мов.

Тропарь

Агница Твоя, Иисусе, Ирина зовет велиим гласом: Тебе, Женише мой, люблю, и, Тебе ищущи, страдальчествую, и сраспинаюся, и спогребаюся Крещению Твоему, и стражду Тебе ради, яко да царствую в Тебе, и умираю за Тя, да и живу с Тобою, но яко жертву непорочную приими мя, с любовию пожершуюся Тебе. Тоя молитвами, яко Милостив, спаси души наша.