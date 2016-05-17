17 мая православные христиане чтят образ Пресвятой Богородицы "Старорусской"

Старорусская икона Божией Матери называется так потому, что она долгое время находилась в городе Старая Русса Новгородской губернии, куда была принесена еще греками из Ольвиополя в первые времена христианства на Руси, где и пробыла до XVII века.

На иконе изображена Богородица, на её левой руке сидит младенец, взор обращен к Пречистой Деве.

В 1571 году, когда в Тихвине разразилась эпидемия чумы, икону было решено передать на время тихвинским прихожанам, чтобы они совершали молебны перед старорусской иконой Божьей Матери о прекращении болезни. После прекращения мора, тихвинцы не возвратили икону, и она пробыла еще в этом городе почти 300 лет.

Лишь в XVIII веке было разрешено сделать копию, которая 4 мая 1768 года была отправлена в Старую Руссу. В честь этого события было установлено празднество.

Уже в 1888 году подлинник был возвращён староруссцам.

Во времена советской власти все драгоценности, которыми была увешана икона, разграбили, а сама икона передана в краеведческий музей.

Во время Великой Отечественной войны икона пропала.

В настоящее время, в Георгиевской церкви городе Старая Русса находится самый достоверный список этой иконы Богоматери.