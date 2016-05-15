15 мая католики и лютеране празднуют Пятидесятницу - Сошествие Святого Духа

В западной христианской традиции с XIV века праздники Пятидесятницы (Сошествия Святого Духа) и Троицы, которая празднуется неделю спустя, разделены.

Пятидесятницу, посвященную сошествию Святого Духа на апостолов на пятидесятый день по Воскресении Христа, празднуют в седьмое воскресенье после Пасхи.

В Деяниях святых апостолов рассказывается, что после сошествия Святого Духа в этот день апостол Петр произнес свою первую проповедь, обратив в веру и крестив 3000 человек. Поэтому к вечерней мессе этого дня (в День сошествия Святого Духа служатся две мессы по различному чину — в субботу вечером и в воскресенье днем) обычно приурочивались массовые крещения.

В Римско-католической церкви этот праздник по своему значению приравнивается к Пасхе. Праздничную мессу Пятидесятницы священники служат в красных облачениях – в напоминание об "огненных языках", сошедших на апостолов.

РИА Новости