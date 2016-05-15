15 мая – день памяти святителя Афанасия, патриарха Константинопольского, Харьковского и Лубенского чудотворца

Святитель Афанасий, патриарх Константинопольский происходил из знатного рода, связанного с династией Палеологов. До 26 лет молодой человек жил на Крите, бывшем под властью венецианцев. Юноша получил прекрасное образование в монастыре Аркадиу.

Святость его жизни и высокое благочестие стали известны за пределами обители. В 1631 году он был рукоположён в митрополита Фессалоникийского. Его вдохновенные проповеди и толкования Святого Письма всегда собирали большую аудиторию.

Вскоре Афанасий был возведен в епископский сан и назначен митрополитом. Со временем он посвятил себя проповеди христианства. Стойкость в Православии, благочестие и забота о пастве всегда отличали Афанасия.

26 мая 1652 года святитель был возведен на Константинопольскую патриаршую кафедру. Уже чрез несколько дней он уступил престол возвратившемуся из ссылки Кириллу Лукарису.

По своём вторичном низложении в 1635 году святой Афанасий уехал в Италию, жил в Анконе и Венеции.

Святитель трудился на Афоне в устроенной им кельи, где впоследствии возник русский Андреевский скит, святынею которого была личная икона патриарха, которая называется «В скорбех и печалех Утешение».

Летом 1652 года в третий раз святитель Афанасий занял престол на несколько дней. 8 октября 1652 года навсегда покинул Константинополь.

22 апреля 1653 года был принят в Москве царём Алексеем Михайловичем. По просьбе патриарха Никона, святитель Афанасий написал «Чин архиерейского совершения литургии на Востоке», который лёг в основу московского исправленного печатного «Чиновника архиерейского служения».

В конце декабря 1653 года выехал из Москвы в Молдавию, чтобы прибыть в Николаевский монастырь в Галаце. В феврале 1654 года святой Афанасий остался в Мгарском монастыре возле Лубен, где 5 апреля преставился.

Он был погребён сидящим на троне под амвоном Преображенского храма монастыря игуменом обители.

1 февраля 1662 года, в присутствии посетившего Лубенский монастырь Газского митрополита Паисия Лигарида который, по его словам, видел Афанасия в сонном видении, состоялось обретение нетленных мощей святителя.

Официальное почитание было принято в Русской Церкви в конце XIX века.

В 1922 году собор, включая серебряный трон святителя, был разграблен. В 1930-е мощи святителя были перенесены в Харьков. С 1947 года и поныне нетленные останки находятся в Свято-Благовещенском соборе города Харькова.

Тропарь

Премудростию учений твоих царствующий град просветив, тьму неведения еретического разгнал еси, преблаженне; твое благословение земли Российстей принесл еси, отче наш, святителю Афанасие, идеже скончав течение твое, на крилех чистоты возлетел еси в Небесное Царство. Моли Христа Бога непрестанно о душах наших