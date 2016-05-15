15 мая – память святых жен-мироносиц

В 3-е воскресенье после Пасхи Православная Церковь воспоминает святых жен-мироносиц и праведных Иосифа Аримафейского и Никодима.

Иосиф Аримафейский и Никодим помазали тело Иисуса Христа перед погребением, а жёны-мироносицы пришли помазать тело Христа в первый день после субботы - в воскресенье.

Женщины, идя ко гробу, рассуждали, «кто отвалит камень от гроба». Перед их приходом, вследствие схождения ангела, случается землетрясение, которое отвалило камень и повергло стражу в страх.

Ангел говорит женам, что Христос воскрес, и ждет их в Галилее. Евангелие от Иоанна, как самое позднее, особо подчёркивает, что Мария Магдалина пришла ко гробу первой, — «во едину от суббот Мария Магдалина прииде заутра, ещё сущей тьме…». Возвращаясь к апостолам Петру и Иоанну, она говорит: «не знаем, где положили Его» (Ин. 20:2).

После того как ушли апостолы Пётр и Иоанн, у гроба осталась Мария Магдалина. Она думала, что тело похитили, и плакала. В это время ей явился Христос.

Он сказал ей, чтоб она не прикасалась к Нему, пока Он не вошел к Отцу, и просит её сообщить ученикам о его воскресении. Затем, согласно Матфею, Мария, возвращаясь с благовестием к ученикам, встречает вторую Марию, и Христос является второй раз, повелевая вновь сообщить о воскресении всем ученикам. Апостолы же, услышав о воскресении Иисуса, не поверили.

Евангелисты и священное пpедание сохpанили нам pяд имен: Марии Магдалины, Марии Клеоповой, Саломии, Иоанны, Марфы и Марии, Сусанны и иных.

Святая Мария Клеопова, мироносица, была дочерью праведного Иосифа Обручника от первого брака и была еще совсем юной, когда Пресвятая Дева Мария была обручена праведному Иосифу и введена в его дом.

Святая Дева Мария жила вместе с дочерью праведного Иосифа, и они подружились, как сестры. Праведный Иосиф по возвращении со Спасителем и Божией Матерью из Египта в Назарет выдал замуж дочь за своего меньшего брата Клеопу, поэтому она называется Марией Клеоповой.

Святая Иоанна Мироносица, супруга Хузы, домоправителя царя Ирода, была одной из женщин, которые следовали за Господом Иисусом Христом во время Его проповеди, и служила Ему. Вместе с другими женами после Крестной смерти Спасителя святая Иоанна приходила ко гробу, чтобы помазать миром святое тело Господа, и слышала от ангелов радостную весть о Его славном Воскресении.

Праведные сестры Марфа и Мария, уверовавшие во Христа еще до воскрешения Им их брата Лазаря, после наступления гонений на Иерусалимскую Церковь и изгнании праведного Лазаря из Иерусалима, они помогали своему святому брату в проповеди Евангелия в разных странах. О времени и месте их мирной кончины сведений не сохранилось.

Этот день является церковным женским праздником, когда родственники, друзья и дети поздравляют своих близких женщин — жен, матерей, сестёр, дочерей.

Тропарь

Праведнаго Лазаря Боголюбивыя сестры, Марфо и Марие преславныя, чистым сердцем Христа в житии вашем возлюбили есте, мироносиц вземше чин, и Его, яко Сына Божия, безбоязненно исповедали есте, сего ради ныне во обителех Отца Небеснаго со Ангелы и всеми святыми славно царствуете. Умолите, Егоже возлюбили есте, и нам, грешным, в вере и любви Христовой утвердитися и Царствия Небеснаго сподобитися.