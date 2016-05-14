14 мая православные христиане молятся перед образом Пресвятой Богородицы "Нечаянная радость"

Название этой иконы можно перевести на современный язык, как «неожиданная, совершенно внезапная радость».

Как говорит предание, некий молодой человек страдал от одной страсти, и поэтому ежедневно молился перед иконой, чтобы избавиться от духовной болезни.

Юноша молился по привычке перед образом Пречистой и вдруг увидел, что изображение ожило, и раны Господа Иисуса кровоточат. В страхе он закричал: "О Госпожа, кто это сделал?" На что Богородица отвечала: "Ты и прочие грешники своими грехами снова распинаете Моего Сына".

Только тогда раскрылась перед парнем вся глубина его проступков, и он долго молился в слезах Богородице и Спасителю о прощении согрешений.

Наконец, юноше была дарована нечаянная им самим радость прощения и оставления грехов.

Тропарь

Днесь вернии людие духовно торжествуем, прославляюще Заступницу усердную рода христианскаго и притекающе к пречистому Ея образу, взываем сице: о, Премилостивая Владычице Богородице, подаждь нам нечаянную радость, обремененным грехи и скорбьми многими, и избави нас от всякого зла, молящи Сына Твоего, Христа Бога нашего, спасти души наша.