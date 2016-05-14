14 мая – день памяти святой благоверной грузинской царицы Тамары
Мудрое правление благоверной царицы Тамары снискало ей всенародную любовь.
Святая благоверная царица Грузии Тамара Великая родилась около 1165 года.
Она происходила из древней грузинской династии Багратидов и с 1178 года являлась соправительницей своего отца, Георгия III.
Время царствования святой Тамары известно как золотой век грузинской истории: царица Тамара отличалась высоким благочестием и, продолжая начинания своего деда, святого благоверного царя Давида III Возобновителя, способствовала широкому распространению веры Христовой по всей Грузии, строительству храмов и монастырей.
В 1204 году правитель Румского султаната Рукн-эд-Дин обратился к царице Тамаре с требованием отказа Грузии от христианства и принятия ислама.
Царица Тамара отвергла это требование, и в исторической битве близ Басиани грузинское войско разбило коалицию мусульманских государств. Мудрое правление благоверной царицы Тамары снискало ей всенародную любовь.
Последние годы жизни она провела в пещерном монастыре Вардзиа.
Благоверная царица имела келью, сообщавшуюся посредством оконца с храмом, из которой она могла молиться во время богослужений.
Святая скончалась мирно в 1213 году и была причислена к лику святых.
Тропарь
Вышния красоты желая, нижния сласти телесныя далече от себе отгнала еси и, в чертозе царском пребывающи, ангельское житие препровождала еси, царице Тамаро блаженная, моли Христа Бога спастися душам нашим.