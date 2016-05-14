14 мая – день памяти преподобного Пафнутия Боровского

Преподобный родился в селе Кудинове, около Боровска в семье обращенного татарина Мартина и его жены Фотинии и в крещении был назван Парфением.

В 1414 году Парфений принял постриг с именем Пафнутий в Покровском монастыре на Высоком и впоследствии находился в послушании у Никиты Серпуховского — ученика преподобного Сергия Радонежского.

Сам Пафнутий впоследствии стал учителем и наставником для другого известного церковного деятеля — Иосифа Волоцкого.

Монашеский подвиг святого Пафнутия длился более 63 лет.

О его жизни сохранилось два литературных документа, написанных его учениками: «Житие преподобного Пафнутия Боровского» Вассиана Санина, епископа Ростовского, и «Сказание о кончине преподобного Пафнутия Боровского» старца Иннокентия.

Подвижник был канонизирован Макарьевским собором в 1547 году.

Тропарь

Жития светлостию просветив твое отечество, в молитвах и постех дарований Божественнаго Духа исполнился еси, и, во временней сей жизни добре подвизався, милость благоутробия всем скорбящим отверзл еси, и нищим был еси заступник. Тем молим тя, отче Пафнутие, моли Христа Бога, да спасет души наша.